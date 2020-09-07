وكيل "تعليم النواب" عن مصروفات الجامعات الخاصة: ارحموا من في الأرض

أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أول اقتراح لجامعة أهلية في مصر كانت في عام 2015، وكانت ستخرج من رحم جامعة حكومية.

وقال أباظة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "Ten"، إن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح، ولكنها تعيد استثمار الأموال في هذه الجامعات، مضيفًا: "الجامعة الأهلية توفر تعليم بمصروفات معقولة، أعلى من التكلفة، مع هامش ربح".

وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن مصروفات الجامعات الخاصة مبالغ بها، موجهًا حديثه للجامعات الخاصة: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، راعوا البعد الإنساني لو سمحتم".