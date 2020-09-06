"إسكان النواب": فلسفة قانون التصالح جيده وتسهيلات للمتعثرين بقروض

قال النائب عاطف مخالف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأشخاص الذين قاموا بالدفع وفق قانون التصالح على مخالفات البناء وتم إحالته للنيابة العسكرية هي ضمن فلسفة القانون، حيث أن هناك تسهيلات صاحبه القانون مثل تسهيلات المدة والدفع.

وأضاف "مخالف"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن قانون التصالح يهدف للارتقاء بالبنية التحتية، وتقنين أوضاع المخالفين، موضحا أن الدولة وفرت للمواطنين الراغبين في التصالح قروضا من الدولة بعدما حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي، بتسهيلات تصل لمدة 3 سنوات: "هنديله القرض بـ10 أو 6 سنوات علشان نديله المساحة اللي يقدر بيها يسدد قيمة المخالفة".

وأكد أن أموال التصالح كثيرة للغاية أن يتحملها المواطن المصري، ولتدارك ذلك يجب وضع تخفيض على تلك المخالفات، وتختلف من محافظة لأخرى، وهو أمر خاطئ ويجب تعديله، مشيرا إلى مافيا الأراضي الذين تعدوا على أراضي الدولة وقاموا بتقسيمها وباعوها للناس وذهبوا يجب ذبحهم بالقانون: "رفقا بالمواطنين، واعملوا تسهيلات علشاشن القانون يطبق".