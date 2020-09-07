عاجل.. تراجع أسعار خام برنت العالمي بنسبة 1.66%

انخفضت أسعار النفط خام برنت العالمي بنسبة 1.66%، ليسجل أقل سعر منذ الأسبوع الماضي، ويصل إلى 41.95 دولار للبرميل.

وانخفض سعر البرميل اليوم بما يقدر بنحو 3 دولارات مقارنة بسعر الأسبوع الماضي.

ويأتي الانخفاض تأثرا بتقرير صادر أفاد بتراجع الطلب الأمريكي على البنزين والمنتجات البترولية.

ويأتي الانخفاض بعد تحقيق سوق النفط ارتفاعا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شهد تراجعا لعدة شهور منذ انتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على منتجات الوقود نظرا لإغلاق الدول وفرض الحجر الصحي في عدد كبير من الدول، ما تسبب في ركود الأسواق.