ارتفاع أسعار النفط خام برنت وغرب تيكساس الأمريكي

شهدت أسعار النفط الخام بنوعية خام برنت العالمي وخام غرب تيكساس الأمريكي ارتفاعاً اليوم خلال الساعات الماضية.

وسجل خام برنت العالمي أعلى مستوى له اليوم عند 46.19 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات، بينما سجل أقل سعر عند 45.57 دولار للبرميل.

ووصل سعر خام غرب تيكساس الأمريكي إلى أعلى مستوى له اليوم عند 43.37 دولار للبرميل، بينما سجل أقل سعر له عند 42.76 دولار للبرميل وهو أقل سعر له.

وسجلت أسعار النفط خلال أمس واليوم أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، تأثرًا بفيروس كورونا المستجد.