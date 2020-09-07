الهلال الأحمر يستعد للمرحلة الثانية من خطة التعقيم ونشر الوعي

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر، إنّه استمرارا لخطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا، تم الاستعداد للمرحلة الثانية لأزمة كورونا حال حدوثها، بدعم الفروع بأدوات الوقاية والحماية الشخصية.

ولفت إلى البدء في المرحلة الثانية من الخطة لتعقيم وتطهير وتنفيذ حملات نشر الوعي، في الأماكن التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور على مستوى الجمهورية.

وأكد أنّ الهلال الأحمر المصري منذ مارس الماضي وتزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا وحتى أغسطس، نفذ العديد من التدخلات، أبرزها ما يلي:

- تنظيم 2850 حملة تطهير وتعقيم بعدد من المنشآت المستهدفة بينها دور الرعاية والمسنين.

- تنظيم 2940 حملة توعية لـ588 ألف شخص.

- تقديم خدمات دعم نفسي خلال الأزمة لـ5328، من خلال 13 ألفا و788 متطوعا بالمهمات الميدانية، بخلاف المتطوعين بغرف العمليات، وتخفيف المعاناة الإنسانية خاصة في مجالات الإغاثة ومواجهة الكوارث ومجالات الصحة العامة والمجتمعية.

- تغطي أنشطة الهلال الأحمر المصري مجالات رئيسية، بينها الإغاثة ومواجهة الكوارث.

يعمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل والاتصالات والمخازن من جهة أخرى، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة مثل "الأزمات المتكررة، الأزمات المحتملة، المشاركة في الإسعاف الأولي والإغاثة، إضافة لإجراء دراسات اجتماعية للمتضررين من الكوارث وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

ويهدف عمل الهلال الأحمر المصري في المجال الصحي، إلى رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية عبر "وسائل الإعلام، النشرات، التنويهات التليفزيونية، الندوات، اختيار وتدريب مجموعات من الرائدات الصحيات، توفير خدمات علاجية بأسعار رمزية في المراكز والعيادات الطبية، مراكز تنظيم الأسرة، المستشفيات التابعة للجمعية وفروعها، وإقامة مراكز مجهزة بوسائل وآليات التدريب على الإسعاف الأولي، وتوفير عيادات ورعاية خاصة للحالات المحتاجة لنقل دم متكرر مع تقديم خدمات الدم وتشجيع عمليات التبرع به.