لجنة كورونا: مصر بها نوعين فقط من كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّه لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن، لافتة إلى أنّ كورونا يصيب الجهاز الهضمي في أول ظهور له، وهناك 8 سلالات على مستوى العالم، بينها 2 في مصر.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنّ الجميع بانتظار الأمصال الآمنة للسيطرة على الإصابات حتى الوصول لعلاج ناجز أو مصل نهائي، مضيفة: "إنك توصل صفر إصابات ده صعب، تقليل الوفيات يكون بالسيطرة على المصابين وعلاج المرضى".

وشددت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، على أنّ الوفيات تقل بشكل كبير، والإصابات الشديدة التي كانت تظهر في السابق انخفضت، والحالات أصبحت أقل حدة.

ولفتت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في وزارة الصحة، إلى وجود برتوكول استباقي في مصر سيتم تطبيقه حال ظهور موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا.