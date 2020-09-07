تباين أسعار العملات وأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.70 جنيه

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية، وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، hsbc، وقطر الوطني".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي تراجعا بقيمة قرش ليسجل 4.29 جنيه، وأعلى سعر شراء له في بنوك "بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، عودة، المشرق، المصري العربي الدولي، قطر الوطني، وhsbc".

فيما سجّل بنك "الاستثمار العربي" أعلى سعر لشراء اليورو بـ18.70 جنيه، ولشراء الإسترليني سجل 20.87 جنيه في البنك ذاته.