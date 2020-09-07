ضبط 25 قطعة سلاح بينها رشاش جرينوف في حملة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط 25 قطعة سلاح، بينها رشاش جرينوف، في حملة استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتم ضبط رشاش جرينوف بحوزة أحد الأشخاص بدائرة مركز دارالسلام وتم ضبط 12 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط 3 بنادق الية، 7 بنادق خرطوش، و14 فرد روسي محلي الصنع، وفرد خرطوش محلي الصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 لفافه أفيون المخدر تزن 200 جرام بحوزة مسجل شقي خطر "سرقة عامة" بدائرة قسم أول سوهاج. حررت المحاضر اللازمة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.