نقل النواب: وسائل التواصل أداة الإخوان لترويج الأكاذيب

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إنّ هناك مجموعات على السوشيال ميديا هدفها نشر الشائعات لصالح إحدى الجهات التي تريد الإضرار بمصر وترويج معلومات مغلوطة وتداولها.

وأكد أنّ هناك صفحات خاصة بجماعة الإخوان غير رسمية، تنشر سموم الفكر وتحرض على الدولة باسم المعارضة، وكذلك حسابات وهمية لسيدات ورجال تدعو لاستخدام السلاح لمواجهة الدولة، وكلها تابعة للكتائب الإخوانية وهي مجموعات مخصصة لهذا الشأن، وكانوا خلال السنوات الماضية موجودون في تركيا، أما اليوم فهم في ماليزيا ودول شرق آسيا، مهمتهم الوحيدة نشر العنف وتهيئة المناخ العام لذلك.

وأوضح زين الدين أنّ وسائل التواصل الاجتماعي قدمت خدمات للإرهابيين، بداية من التجنيد ونشر الأفكار، انتهاء بإعطاء أوامر التنفيذ للأعمال الإرهابية.

وأشار النائب إلى ضرورة حجب الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الاجتماعي، لأنها سببا في ترويج أكاذيب تحطم مجهودات الدولة المصرية بمختلف المجالات، ومحاسبة أي شخص أو جهة أو تيار يروج للأكاذيب والشائعات ويحض على العنف والإرهاب والتطرف، أو يرتكب أي شيء مخالف للقانون.