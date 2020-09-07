8 حقائق من "الصحة العالمية" عن الأمراض غير السارية

حددت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من الحقائق حول الأمراض غير السارية، والمعروفة أيضاً باسم الأمراض المزمنة، وهي الأمراض التي لا تنتقل بين البشر، وتدوم فترات طويلة.

وقسمت "الصحة العالمية" هذه الأمراض إلى أنماط رئيسية أربعة هي الأمراض القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، والسرطانات، والأمراض التنفسية المزمنة مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن والربو، بالإضافة إلى مرض السكري.

وكشفت " الصحة العالمية" 8 حقائق حول تلك النوعية من الأمراض، نستعرضها في السطور التالية:

1) الأمراض غير السارية تتسبب في وقوع 63% من مجموع الوفيات.

2) تحدث 80% من الأمراض غير السارية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل.

3) أكثر من 9 ملايين من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية تحدث بين أشخاص دون سن الـ60.

4) في جميع أنحاء العالم، الأمراض غير السارية تصيب النساء والرجال بشكل متكافئ تقريباً.

5) يمكن الوقاية من الأمراض غير السارية عن طريق التخلص من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالأمراض غير السارية والمتمثلة في تعاطي التبغ والكحول على نحو ضار وتدني النظام الغذائي والخمول البدني.

6) الأمراض غير السارية لا تمثل مشكلة صحية فحسب، بل تمثل أيضاً مشكلة إنمائية، بسبب نفقات العلاج الكارثية، فضلاً عن تأثيرها الكبير على الإنتاجية.

7) كان هناك 1.5 مليار نسمة ممن يعانون من فرط الوزن في سن العشرين وما فوق عام 2008، و43 مليون طفل دون سن الخامسة عانوا من فرط الوزن أو السمنة عام 2010 ، وتعد السمنة وفرط الوزن إحدى مسببات الأمراض غير السارية.

8) يمكن الوقاية من معظم الأمراض غير السارية عن طريق التخلّص من المخاطرالرئيسية ومنها التدخين وتعاطي الكحول وتدني النظام الغذائي والخمول البدني، وأنه حال التخلص منها فإنه يمكن الوقاية من نحو ثلاثة أرباع حالات الأمراض القلبية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، و40% من حالات السرطان.