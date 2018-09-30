"الـ100 مليون صحة".. مصر تعلن الحرب على الأمراض غير السارية

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن إطلاق مبادرة الـ"100 مليون صحة" اليوم الأحد، وهدفها القضاء على "فيروس سي" بحلول عام 2020، وخفض حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، المسببة لنسبة 70% من الوفيات في مصر.

وزيرة الصحة: "100 مليون صحة" تبدأ اليوم والكشف المبكر من ضمن أهدافها

وقالت زايد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة، إنه من ضمن أهداف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكشف عن الفئة العمرية من سن 18 عاما ممن لم يسبق لهم العلاج من قبل من "فيروس سي"، موضحة أن المراحل التي ستعمل عليها المبادرة هي تقسيم الـ27 محافظة على 3 مراحل تبدأ أولاها من 1 أكتوبر وحتى نهاية أبريل 2019.

وأشارت زايد إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بـ9 محافظات، منها جنوب سيناء ومرسي مطروح والبحيرة والإسكندرية، والثانية من ديسمبر 2019، وحتى فبراير 2019، وفيها 11 محافظة منها القاهرة وشمال سيناء الإسماعيلية والبحرالأحمر وكفرالشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان، والمرحلة الثالثة ستشمل 7 محافظات في مارس وأبريل 2019، منها الجيزة والوادي الجديد والشرقية والمنيا وقنا.

وتابعت أن تلك المبادرة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الإنسانية، موضحة أن هناك اهتماما على المستوى العالمي فيما يخص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل عن فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، وذلك ظهر بصورة واضحة خلال تواجد البعثة المصرية في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأكدت أن الحملة لا تشتمل على سحب عينات الدم ولكنها ستكون عبارة عن "شكة"، وخلال 10 دقائق يكون المواطن اطمأن على نفسه.

"الصحة": اهتمام عالمي بمبادرة فيروس "سي".. والفحص عبارة عن "شكة"

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة ستعمل في إطار نوبتي عمل يوميا، تبدأ الأولى من التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء، والثانية من الثالثة إلى التاسعة مساء، مشيرة إلى أن هناك 888 حالة خضعت بشكل تجريبي للكشف الطبي قبيل انطلاق المبادرة رسميا، غدا الاثنين.

وواصلت أن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار الساعة منذ قرابة شهر للتجهيز لإطلاق مبادرة الرئيس السيسي للمسح الشامل عن "فيروس سي" والأمراض غير المعدية، لافتة إلى أن المواطن سيخضع للتقييم والعلاج عبر وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ومن سيتواجد لديه احتمالا للإصابة بالأمراض المختلفة داخل المسح سيتم الكشف والتقييم بوحدات ومستشفيات وزارة الصحة.

"الصحة": غرفة عمليات الوزارة منعقدة منذ شهر للتجهيز لـ"مبادرة الرئيس"

وأكدت زايد أن الوزارة دربت قرابة 408 أطباء، و408 من أطقم التمريض، والذين تولوا تدريب أكثر من 5 آلاف فرد يعملون في المبادرة، مشيرة إلى أن أماكن توقيع الكشف الطبي يبلغ عددها ألفا و412 موقعا على مستوى الجمهورية.

"الصحة": تخصيص ألف و412 موقعا للكشف عن فيروس "سي"

وأضافت أنه من المقرر تنظيم احتفالية دولية منتصف شهر أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الجهات الدولية، والشركات، ووكالات الأنباء والصحف العالمية، لإعلان تفاصيل عمل أول أيام مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل على فيروس "سي" والأمراض غير المعدية على مستوى العالم.

وزيرة الصحة: احتفالية عالمية منتصف أكتوبر بشأن "مبادرة الرئيس"

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الصحة أنهم انتهوا من إجراء أكثر من 26 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الجراحية.

وزيرة الصحة: إجراء أكثر من 26 ألف عملية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

ورحب الدكتور جون جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء علي فيروس "سي" والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية، واصفا إياها بـ"المبادرة الحكيمة"، قائلا إن مصر لديها أقوى برنامج علاجي لعلاج فيروس "سي" في العالم على الرغم من أنها أعلى نسب إصابة بالفيروس في العالم.

"الصحة العالمية": مصر لديها أقوى برنامج قومي لعلاج فيروس سي في العالم

وأضاف جبور، مشيدا بمبادرة الـ"100 مليون صحة"، أنه شرف عظيم أن يمثل منظمة الصحة العالمية وأن يكون حاضرا في هذا الحدث الهام وهو مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس "سي" والأمراض غير المعدية، موضحا أن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في إقليم الشرق الأوسط والعالم، وتبرهن مصر بأنها رائدة وسباقة في مبادرتها وتنفيذها.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية وفرت خبراء محليين بمواصفات دولية للرقابة على المشاركين في المبادرة، معربا عن فخره واعتزازه بمشاركة منظمة الصحة العالمية في تلك المبادرة.

وعلق عمرو الشلقاني ممثل البنك الدولي، على المبادرة قائلا إن البنك يطلب منه نقل تلك التجربة في أكبر مبادرة من نوعها على مستوى العالم، والدروس المستفادة منها، ونتائجها، لنقلها لدول أخرى في العالم، مشيرا إلى أن البنك يدعم المسح القومي بتكلفة 133 مليون دولار، كما يدعم العلاج بقيمة 129 مليون دولار.

"البنك الدولي": طُلب منا نقل "مبادرة السيسي" إلى دول أخرى بالعالم

وأضاف الشلقاني، أن البنك شريك رئيسي في المبادرة وهو شريك منذ عامين، في دعم مصر للقضاء على فيروس "سي"، سواء بالدعم التقني أو من خلال التمويل ومشروع القضاء على فيروس "سي" هو مشروع رائد على مستوى العالم، ولم يحدث أن تقوم أي دولة بمثل تلك المبادرة الضخمة والتي ستنعكس بفوائد عده على الدول الأخرى.

"البنك الدولي": مصر من الدول التي أعلنت تبنيها لـ"رأس المال البشري"

ومن جانبه دعا محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين للمشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح القومي لفيروس "سي" والأمراض غير المعدية، للاطمئنان على صحتهم في هذا الصدد، مضيفا أنه جرى توجيه جميع المحافظين لاستقبال المواطنين في الكشف عن فيروس "سي" بداية من صباح غدا الإثنين.وأوضح أن الوزارة تساهم في كافة المبادرات، وعلى استعداد للقيام بكافة الجهود لإنجاح المبادرة لإنها تاريخية لم تحدث من قبل.

توجيهات للمحافظين باستقبال المواطنين بمبادرة الرئيس ضد فيروس "سي"

وعقب الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان على المبادرة، قائلا إن مصر أول دولة مرشحة في العالم للقضاء على فيروس سي، موضحا أن شركات الأدوية توفر الدواء الخاص بعلاج فيروس سي بسعر واحد على ألف من سعره في الخارج.