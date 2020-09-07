"مصري" مشارك بحوار الأجيال الأفريقي: كلمتي عن دور الشباب بأزمة كورونا

إحصائيات كورونا وتأثيره تفشي الفيروس على مصر، وكذلك مكافحة مصر للإرهاب من خلال التنمية، أهم ما يتناوله الشاب المصري حسن غزالي الذي يمثل شمال إفريقيا ويستعد ليلقي كلمته اليوم في "حوار الأجيال الإفريقي لشمال القارة"، متحدثا في جلسة نقاشية تحت عنوان "حوار الأجيال: شباب شمال أفريقيا يسكتون البنادق" تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

حسن غزالي، هو عضو جبهة شباب الاتحاد الأفريقي لمكافحة كورونا التابعة لمكتب مبعوث الشباب بالاتحاد الأفريقي، والذي أكد في تصريحه لـ"الوطن"، أنّ حديثه اليوم سيركز على تأثثير تفشي فيروس كورونا بالتوازي مع ما تبذله مصر مؤخرا في مكافحة الإرهاب من خلال التنمية، إذ يلقي الضوء على "جبهة الشباب الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا"، والتي تهدف لإنشاء منصة للشباب للمساهمة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية القارية الأفريقية لوباء فيروس كورونا المستجد، كما يتناول انتشار جائحة كورونا على مستوى القارة الأفريقية وتأثيرها على السلم والأمن الأفريقي.

شعار العام للاتحاد الأفريقي هو "إسكات البنادق"، وتقام الفعالية من خلال "مكتب مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب" بالشراكة مع المركز الدولي للدبلوماسية.

وتعد الفعالية جزءا من حملة "الشباب يسكتون البنادق" التي أعلنها الاتحاد الأفريقي في 24 يوليو 2020، وانطلقت في الفترة من 27 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2020، وتتناول العديد من الموضوعات أبرزها "أفريقيا دون صراع، إسكات الفساد، إسكات العنف القائم على النوع الاجتماعي، إسكات بطالة الشباب والفقر والجوع، وإسكات أزمة المناخ".

ويشارك في الفاعلية الإلكترونية العديد من صناع القرار، أبرزهم، الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وولاء عصام البوشي وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية السودان، إضافة الى فاعلين من القادة الشباب بشمال أفريقيا.

و"إسكات البنادق"، هو شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام 2020، وهي مبادرة أطلقها الاتحاد عام 2013 وتهدف لإنهاء الحروب في أفريقيا بحلول 2020.