لأول مرة.. طريقة التسجيل في معرض الأخشاب الدولي الافتراضي

بدأت اليوم فعاليات النسخة الافتراضية الأولى من "معرض الأخشاب الدولي"، الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي.

ويساعد الاشتراك بالمعرض في الوصول إلى أكثر من 8000 متخصص في التجارة من النخبة من منطقة شمال أفريقيا وخارجها، للترويج لأحدث منتجاتك وخدماتك وعرضها، والتواصل مع الزوار الرئيسيين من صناعة الأخشاب الذين لديهم سلطة شراء، فضلًا عن إنشاء جهات اتصال جديدة وتوسيع نطاق عملك من خلال مقابلة شركاء الأعمال ذوي الصلة (الموردين والمصنعين والجمعيات التجارية والمؤسسات)، والتعرف على أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات والمنتجات المعروضة من خلال التفاعل مع خبراء الصناعة.

ويتيح المعرض للراغبين التسجيل عن طريق ملء استمارة البيانات من هنـــــــا، إذ يدخل الراغب الاسم والبريد الإلكتروني وتحديد كلمة مرور، وتعيين صورة شخصية، أو يمكنك التسجيل عن طريق فيس بوك أو تويتر أو جوجل أو لينكد إن.

وعن طريق تقنية الفيديو، يمكن للعارضين على مدار 24 ساعة إطلاق أحدث منتجاتهم وتقنياتهم من خلال بوابة "معرض الأخشاب" التي ستلبي استفساراتك الفورية، ويمكن للمشاركين التفاعل مع الوكلاء من خلال الدردشة أو تصفح الأسئلة على البوابة.

ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2020، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.

ويستمر المعرض في توفير الفرص لمحترفي الأعمال ليس فقط لمقابلة خبراء الصناعة، ولكن أيضًا للتعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات والمنتجات، ويكون لدى العارضين منصة مفتوحة لبيع وإغلاق الصفقات التجارية في الموقع، كما يستمتع الزوار بالجو السائد والمشابه لأي حدث دولي رائد، وأيضًا إقامة اتصالات قيمة لتوسيع نطاق أعمالهم.