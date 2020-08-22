غرفة "صناعة الأخشاب" تعقد ندوة لحل مشاكل صناع دمياط

تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، لقاءين غدا الأحد وبعد غد الاثنين بمشاركة ممثلي البنك الأهلي مع مصانع الأثاث في دمياط، حيث يعقد اللقاء الأول غدا الأحد 23 أغسطس الجاري مع شركات الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، ويعقبه لقاء آخر الاثنين 24 أغسطس الجاري مع أعضاء الغرفة من صناع الأثاث بمدينة دمياط.

يعقد اللقائين بحضور مدير عام الغرفة، وكل من خالد حسني نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالفرع الرئيسي البنك الأهلي، ودينا يحي مراقب تنمية الأعمال، والسيد ومدير فرع عزبة البرج، ورئيس منطقة دمياط، ومسئولي الائتمان.

وتعقد الغرفة ندوة أخرى موسعة بمشاركة مسئولي البنك الأهلي، مع كل أعضاء الغرفة يوم 23 من سبتمبر المقبل بمدينة العاشر من رمضان.

وأشارت الغرفة في بيان صحفي اليوم إلى أن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في إطار الاستماع لمطالب واحتياجات الشركات من البنك، سواء قروض أو خدمات مختلفة، اضافة إلى الاستماع لمشكلات أصحاب الشركات مع البنك وإيجاد الحلول بشكل سريع.

وبحسب بيان الغرفة فقد جرى حصر عدد من المشكلات التي تواجه صناع الأثاث، ومن المقرر عرضها في اللقاء الموسع 23 من سبتمبر المقبل والخروج بحلول لتلك المشكلات وكشف البيان عن أن الغرفة شكلت لجنة من الغرفة مع البنك الأهلي لخدمة الأعضاء وتذليل الصعاب التي تواجه أعضاء الغرفة من المصانع وأصحاب الشركات بين الغرفة والبنك".

ولفت البيان إلى أن تشكيل اللجنة يعد كأول مبادرة بين قطاع صناعي والبنك الأهلي، لمتابعة وتذليل أي تحديات تواجه الشركات أعضاء الغرفة في كافة محافظات الجمهورية من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات تغطي كافة المحافظات.

وأضاف البيان أن هناك خطة تضعها الغرفة لعقد مزيد من اللقاءات بين البنك والصناع في عدد من المحافظات استهلتها بمدينة دمياط، ثم مدينة العاشر، حيث من المقرر عقد لقاء موسع مع أعضاء الغرفة بمدينة الاسكندرية، ثم الصعيد ممثلة في سوهاج، وأسيوط، والمنيا.