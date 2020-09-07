البترول: 10.4 مليار دولار تكاليف تنمية "ظهر" حتى يونيو 2020

قال المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق المسؤولة عن العمليات في مشروع حقل "ظهر"، إن عدد الآبار المنتجة بالحقل بلغت 15 بئرا، وبلغت تكاليف تنمية الحقل منذ بدء المشروع وحتى نهاية يونيه 2020 بلغ 10.4 مليار دولار.

وأضاف حسن أن معدلات الإنتاج اليومية للحقل حققت أرقامًا قياسية حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حاليا 3 مليارات قدم مكعب يوميا، حيث يمثل إنتاج "ظهر" بنسبة 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.

ويعد حقل "ظهر" من أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط، والذي ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري، ما دفع الدولة لإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.