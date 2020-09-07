"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثيين طائرة "ملغومة" باتجاه السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة "ملغومة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وشدّد العثيمين، في بيان له، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.