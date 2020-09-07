أمل عرفة عن "بنات الماريونيت": عمل يعيد رونق الكوميديا السورية

انتهت الفنانة السورية أمل عرفة، من تصوير أول عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي، "بنات الماريونيت"، من تأليف "رامي المدني"، وإخراج "مخلص الصالح"، وإشراف فني "طارق مرعشلي".

ويتحدث العمل عن قصة اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة.

وعبرت الفنانة أمل عرفة عن سعادتها بالمشاركة قائلة، "كواليس العمل رائعة، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا، ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".

وأضافت في بيان، "أجواء العمل كانت رائعة ومميزة، وشعرنا بسعادة كبيرة أثناء التصوير، حيث تتوافر في العمل جميع عناصر النجاح، من أفكار وممثلين وإخراج".

ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك".

وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: "غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه"، فيما ستكشف شركة الأشمل المنتجة للعمل لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في هذا العمل.