بعد الزيادة.. الدولة تترقب 75 مليار جنيه ضرائب على السجائر والدخان

تستهدف الحكومة ضرائب على السجائر والدخان والمعسل، خلال العام المالي الحالي، تصل إلى 75 مليار جنيه، وبحسب الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2020-2021 التي تصل حجم مصروفات بنحو 1.713 تريليون جنيه، بينما تصل قيمة الإيرادات بـ1.288 تريليون جنيه.

وحددت وزارة المالية الإيرادات الضريبية بنحو 964.8 مليار جنيه بينما الإيرادات غير الضريبية قدرتها بـ 324 مليار جنيه تتضمن إيرادات ضريبية على المرتبات بقيمة 77.5 مليار جنيه وضرائب على النشاط الصناعي والتجاري بقيمة 42.7 مليار جنيه في حين قدرت الإيرادات الضريبية على أرباح الشركات بنحو 145.9 مليار جنيه وكذلك الإيرادات الضريبية على المهن الحرة بقيمة 4.9 مليار جنيه.

أما الضرائب على القيمة المضافة على السلع والخدمات قدرتها بنحو 401 مليار جنيه تشمل ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بقيمة 75.2 مليار جنيه، أما على السلع المستوردة بقيمة 146 مليار جنيه، في حين ضريبة الدمغة فقدرتها بـ25.3 مليار جنيه.

كانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت، في بيان اليوم، لإدارة الإفصاح بالبورصة عن زيادة بعض الأصناف المنتجة لديها، وحددت تلك المنتجات بـ"السيجار" والدخان الشعر.

وقالت الشركة إن مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، على أن يجرى التطبيق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأكد مرسي أبو عامر المتحدث الإعلامي باسم الشرقية للدخان، أن الزيارة في الأسعار تنطبق علي السيجار والدخان الشعر (اللف فقط)، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد زيادة على أنواع السجائر المحلية الأخرى التي تنتجها الشرقية للدخان.