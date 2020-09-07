الشرقية للدخان: الزيادات الجديدة تطبق على السيجار ولا زيادة في السجائر

قال مرسي أبو عامر المتحدث الإعلامي باسم "الشرقية للدخان"، إنَّ الزيارة في الأسعار تنطبق على السيجار والدخان الشعر "اللف فقط".

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم "الشرقية للدخان"، لـ"الوطن" أنَّه حتى الآن لا توجد زيادة على أنواع السجائر المحلية الأخرى التي تنتجها الشرقية للدخان.

وكانت شركة الشرقية للدخان، أعلنت في بيان اليوم، لإدارة الإفصاح بالبورصة عن زيادة بعض الأصناف المنتجة لديها، وحددت تلك المنتجات بـ"السيجار" و"الدخان الشعر".

وقالت شركة الشرقية للدخان، إنَّ مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار و"دخان الشعر"، على أن يتمّ التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.