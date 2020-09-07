رئيس التحرير

محمود مسلم

مدرس بمعهد الكبد بالمنوفية يشارك علماء بالعالم كتابا عن تليف الكبد

كتب:

إبراهيم الديهي
04:17 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
الدكتور عمر الشعراوي

الدكتور عمر الشعراوي

شارك الدكتور عمر أحمد الشعراوى مدرس طب الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، فى الكتاب العلمي العالمي الجديد في أمراض الكبد، مع نخبة من أساتذة عالميين في هذا المجال، والذى شارك فيه بتسعة فصول عن إحدى أهم تقنيات تقييم تليف الكبد، مع باقة من أكبر علماء الكبد ومخترعي التقنيات والأجهزة، صدر عن واحدة من أكبر دور النشر في العالم وهي Nature Springer.

وأكد الشعراوى أن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه ومتاح على بنك المعرفة المصري مجاناً، لكنه للبيع في أوروبا ودول العالم، ويشمل الكتاب التقنيات المرنة الجديدة، ويناقش التقييم المبكر لتليف الكبد، كما يغطي الكتاب جميع جوانب قياس تصلب الكبد، بدءًا من المنهجية والأساس الجزيئي لارتفاع تيبس الكبد، وصولًا إلى الخوارزميات السريرية الحالية والتفسير، وتتم أيضًا مناقشة الاتجاهات المستقبلية والآثار الجديدة التي تتجاوز التشخيص، لكنها ذات صلة بفهم تليف الكبد في حد ذاته بالتفصيل.

وأوضح أن تصوير الكبد المرن رفيقًا أساسيًا لإخصائيي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، حيث يقدم نظرة عامة على مبادئه الأساسية ويقدم وصفًا مفصلاً لكيفية استخدام التصوير المرن في الممارسة السريرية.

ووجّه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، التهنئة للدكتور عمر الشعراوى على هذا الإنجاز الهام لابن من أبناء جامعة المنوفية، وتمثيله المعهد بصورة مشرفة على مستوى العالم، متمنياً له مزيداً من التفوق.

اقرأ المزيد:

قد تسبب تليف الكبد.. أضرار التخزين الخاطئ للطعام في الفريزر

أمل جديد لمرضى تليف الكبد والمنتكسين

منها "تليف الكبد".. احذر اصفرار الجلد يدل على أمراض خطيرة

حسام موافي يوضح أسباب وأعراض تليف الكبد

جمال شيحة: السمنة أحد أسباب تليف الكبد.. و"فيروس بي" أخطر من "سي"

أستاذ أمراض كبدية: تليف الكبد لا يعني الإصابة بالعجز أو الوفاة

هل سيهزم العلماء تليف الكبد؟

حكاية مريض| «كامل».. رحلة طويلة مع «فيروس سى» انتهت بـ«تليف الكبد»

أمل جديد لمرضى تليف الكبد.. علاج قد يغني عن الزراعة

"الصحة": السوفالدي لا يسبب السرطان بل تليف الكبد