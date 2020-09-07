مدرس بمعهد الكبد بالمنوفية يشارك علماء بالعالم كتابا عن تليف الكبد

شارك الدكتور عمر أحمد الشعراوى مدرس طب الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، فى الكتاب العلمي العالمي الجديد في أمراض الكبد، مع نخبة من أساتذة عالميين في هذا المجال، والذى شارك فيه بتسعة فصول عن إحدى أهم تقنيات تقييم تليف الكبد، مع باقة من أكبر علماء الكبد ومخترعي التقنيات والأجهزة، صدر عن واحدة من أكبر دور النشر في العالم وهي Nature Springer.

وأكد الشعراوى أن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه ومتاح على بنك المعرفة المصري مجاناً، لكنه للبيع في أوروبا ودول العالم، ويشمل الكتاب التقنيات المرنة الجديدة، ويناقش التقييم المبكر لتليف الكبد، كما يغطي الكتاب جميع جوانب قياس تصلب الكبد، بدءًا من المنهجية والأساس الجزيئي لارتفاع تيبس الكبد، وصولًا إلى الخوارزميات السريرية الحالية والتفسير، وتتم أيضًا مناقشة الاتجاهات المستقبلية والآثار الجديدة التي تتجاوز التشخيص، لكنها ذات صلة بفهم تليف الكبد في حد ذاته بالتفصيل.

وأوضح أن تصوير الكبد المرن رفيقًا أساسيًا لإخصائيي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، حيث يقدم نظرة عامة على مبادئه الأساسية ويقدم وصفًا مفصلاً لكيفية استخدام التصوير المرن في الممارسة السريرية.

ووجّه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، التهنئة للدكتور عمر الشعراوى على هذا الإنجاز الهام لابن من أبناء جامعة المنوفية، وتمثيله المعهد بصورة مشرفة على مستوى العالم، متمنياً له مزيداً من التفوق.