هيئة الكتاب تكرم مؤلفي الموسوعة القانونية: تنازلوا عن المقابل المادي

كرّم الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عددا من مؤلفي موسوعة الثقافة القانونية، بحضور الدكتور خالد القاضي المشرف على الموسوعة، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات.

وذلك بعد أقل من أسبوع من تكريم رئيس الهيئة للمستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤلف كتاب جرائم العدوان على المال العام، والصادر عن موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وإهداء رئيس المحكمة الدستورية العليا، الموسوعة الذهبية للمحكمة (50 عامًا) لكل من رئيس الهيئة، والمشرف على الموسوعة، والتي تعد دعمًا للموسوعة بما فيها من قوانين للمحكمة الدستورية العليا منذ انشائها.

وقال الدكتور خالد القاضي، إن موسوعة الثقافة القانونية تسعى لنشر أعمال نخبة من كبار الكتاب من القضاة، بأسلوب سهل وبسيط للقارئ العادي لنشر ثقافة الوعي بالقانون، وأن المؤلفين والمشرف على الموسوعة يتنازلون عن أي مقابل مادي لخفض تكلفة طباعة الكتب، وتيسير اقتنائه.

والمؤلفون المكرمون هم: "الدكتور أحمد الضبع عن كتاب إشكاليات مواجهة الإرهاب بين النظرية والتطبيق، والدكتور طارق جمعة عن كتاب حماية خصوصية البيانات في العصر الرقمي، والدكتورة هدى بسيوني عن كتاب الاتفاقيات الدولية للأقمار الصناعية، والدكتور نزيه عبد الغني عن كتاب الهجرة غير المشروعة، والدكتورة يارا الجندي عن كتاب النظام القانوني للتحكيم، والدكتور أحمد حسين عن كتاب حقوق الرؤية والاستضافة كآليات للحماية في الأسرة المصرية.

وقد دار حوار بين المشرف على الموسوعة المستشار الدكتور خالد القاضي مع هيئة تحرير الموسوعة والمؤلفين، أشاد فيه المؤلفون بدور هيئة الكتاب المتنامي، لنشر الوعي الثقافي العام في مصر خاصة سلاسل "ما" و "رؤية"، والموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، كما شكر المؤلفون الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لجهودها المتواصلة وتخطيها عقبات جائحة كورونا، والبدء في فعاليات ثقافية وتوعوية مهمة للشعب المصري، الذي يسعى بفطرته للفنون والعلوم والآداب الرفيعة.