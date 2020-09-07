"القومي لأسر الشهداء" يسلم 5 وحدات سكنية للمصابين المقيدين بالمجلس

سلم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الإثنين، عقد وحدة سكنية للمصاب حسين أحمد محمد بسيس (عجز كلي- فقد بصر) بمدينة بدر.

كما تم تسليم 4 وحدات سكنية مساحة 90 مترًا بمحافظة بورسعيد للمصابين "حسن مصطفى محمد عبدالفتاح، أحمد محمد أحمد العربي، أحمد حسن محمد حجازي عبدالرحمن هشام السيد مشعل".

يأتي ذلك في إطار تقديم الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس، على أن يتمّ تسليم عدد آخر من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها .