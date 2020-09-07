نائب يحيي "الهجرة": موقفها من واقعة الكويت صفعة للإخوان

وجّه محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، التحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، لنجاحها بكفاءة واقتدار في مواجهة الأكاذيب والسموم والشائعات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وإعلام العار وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا، كلما تعرض أي مصرى لمشكلة داخل الدول العربية بصفة عامة، ودول الخليج بصفة خاصة.

وقال إسماعيل، في بيان عنه اليوم، أنّ السفيرة نبيلة مكرم كانت تطبق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باحترافية، فيما يتعلق بأنّ كرامة المصري خط أحمر في أي دولة بالخارج، مشيدا بتصرف السفيرة نبيلة مكرم، وتأكيد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بالكويت في أحد المحلات التجارية "مجتزأ"، ولا يشمل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وتابع النائب، أنّ الوزارة أوضحت أنّ الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت بـ"الاعتذار للمواطن المصري".

وأضاف أن الوزارة ذكرت أنّ الشابين الذين اعتديا على الشاب المصري بمقر عمله على خلفية الشجار، قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر، واحتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

ووصف النائب، الموقف والمتابعة السريعة من وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، بـ"المشرف"، ويحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت، معتبرا أنّ الأمر بمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والضلال والظلام والارهاب الذين يزيفون الحقائق ويريدون إشعال الفتنة بين مصر وأشقائها العرب، بسبب بعض الأحداث الفردية البسيطة، التي لا يتوانى الأشقاء العرب عن إحالتها للأجهزة المختصة.