الأعلي للآثار: الاكتشفات المصرية لم تتوقف رغم أزمة فيروس كورونا

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاكتشفات المصرية لم تتوقف رغم أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إن هناك أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل بالكشوف الأثرية المصرية منذ عشرات السنوات، ولكن بدأت من عام 2017 زيادة أعداد البعثات المصرية بشكل كبير وكان لهم الحظ الأوفر.

وأضاف، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة مرت بمراحل مختلفة والمرحلة الأخيرة في التنقيب كشفت عن مجموعة من الآبار وبها مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة الرائعة والتي مازالت بحالة جيدة، ومجموعة من المقابر والمومياوات وغيرها من الآثار.

وتابع، أن الاكتشافات الأثرية لم تتوقف في ظل فترة تفشي فيروس كورونا، ولكن توقفت فقط في فترة رمضان، "كورونا ماوقفتناش عن العمل، وأخدنا كل إجراءاتنا الاحترازية والوقائية، وبعثاتنا الأثرية كلها مصرية منذ 3 سنوات".