استشاري مناعة عن عدم تحور فيروس كورونا منذ ظهوره: لا نستطيع الجزم

"لم يتغير أو يتحور منذ ظهوره حتى الآن، وتركيبته الجينية كما هي، لكن ما حدث هو تغيرات بسيطة"، قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّ فيروس كورونا، مما يدعو لمعرفة تأثير هذا الثبات على انتشار الفيروس.

التغييرات البسيطة التي وصفته طلعت بالطبيعية مع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، خلال لقاء عبر برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، ترى الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة أنها ظهرت في اختلاف كبير في الأعراض.

وأوضحت استشاري المناعة لـ"الوطن" أن التركيب الجيني للفيروس واحدة ضمن مجموعة فيروسات كورونا لكن طريقة مهاجمته للجسم اختلفت وهي مختلفة أيضا من جسد لآخر حسب مناعته حيث إنه من الفيروسات التي لا يتعرف عليها الجهاز المناعي مما يضطره لعمل عاصفة مناعية أحيانا تسبب العديد من المضاعفات.

وتابعت عبدالوهاب لـ"الوطن" أن انتشار الفيروس يتوقف على 3 أشياء "الشعوب والحكومات والمناعة" موضحة أن نحو 85% من الحالات تظهر عليه أعراض بسيطة في وقت تكون الأعراض متوسطة على 10% و5% تكون أعراض شديد، موضحة أن لكل فيروس "جين إضافي" هو ما يزيد من شراسته وبمرور الوقت يفقد هذا الجين العامل المساعد في العدوى وهنا يقل انتشاره، لكن عند الحديث عن فيروس كورونا المستجد فنحن لا نستطيع الجزم بأي شيء.