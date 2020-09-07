"الهجرة" ترشح الإسكندرية لقضاء إجازة المصريين بالخارج

حينما نخطط لقضاء إجازة الصيف، يتبادر إلى ذهننا على الفور عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية؛ التي تمتاز بجمالها الأخاذ؛ وبالمعالم السياحية التي ترجع لعصور مختلفة، فضلًا عن أن كثيرين يعتبرونها العاصمة الثانية لمصر.

ومن هذا المنطلق، دعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المصريين بالخارج إلى قضاء إجازتهم بوطنهم وتحديدًا بمحافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة "إجازتك في وطنك"، التي تتضمن أنشطة متنوعة تساعد على تثقيف المصريين بالخارج سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا، والترويج لعدد من المشروعات التنموية.

ويرصد التقرير التالي أسباب ترشيح الوزارة لمحافظة الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف بها:

- الإسكندرية ليست معلمًا سياحيًا في فصل الصيف فقط، ولكن على مدار العام أيضًا، حيث يرتبط الكثيرون بالمدينة ارتباطًا كبيرًا، فيحرصون على زيارتها، والتمتع بطقسها الجميل في فصل الصيف وأيضًا الشتاء.

- التمتع بشواطئها وبأمواج البحر.

- يرتاد الزائرون والمصاطفون قلعة قايتباي، وكوبري ستانلي، ومكتبة الإسكندرية، وحلقة السمك، والشوارع الحيوية.

- لا يقتصر زوار الإسكندرية على المصريين فقط؛ فالسائحون الأجانب يملأون شواطئها وشوارعها.

- تعتبر مكتبة الإسكندرية من أهم واكبر المكتبات القديمة، والتي تتميز بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تأخذ شكل قرص الشمس العملاق، وتقع على الكورنيش، ويحوي هذا المركز الثقافى الرائع مجموعة من المتاحف الرائعة التى تضم مجموعة من النصوص والمخطوطات القديمة والأثرية، وغرفًا ضخمة للقراءة يمكن أن تصل وحدات تخزينها إلى 8 ملايين وحدة تخزين.

- تضم مجموعة من الآثار الإغريقية والرومانية والتماثيل التى عُثر عليها أثناء التنقيب تحت الماء فى الميناء، وكذلك متحفًا للعلوم، والقبة السماوية المخصصة للأطفال، وكل هذا جعلها مقصدًا للآلاف من الزوار يوميًا.