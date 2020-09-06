الهجرة: مصر تشهد نهضة تعليمية حقيقية

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، رئيس جامعة الجلالة الدكتور أشرف حيدر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وزير التعليم العالي: الهجرة نجحت في ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر حول العالم بالوطن

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفيرة نبيلة مكرم والحضور، مؤكدا أنّ وزارة الهجرة نجحت في ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر بالوطن، وأنّ شباب مصر من الحضور اليوم هم سفراؤنا لنقل الإنجاز الذي تحقق في فترة وجيزة.

وتابع عبدالغفار، أنّ الطلبة المصريين بالخارج من أبناء الأسر المصرية ويبلغون نحو 30 ألف طالب حول العالم، ويمكن أن يدرسوا في مؤسسات مصرية، لهذا سعينا لإنشاء جامعات مصرية متقدمة بالتعاون مع جامعات عالمية.

وأردف عبدالغفار أنّ وجودنا اليوم تلبية لمبادرة وزارة الهجرة "شباب مصر الدارسين بالخارج"، لتعريف أبنائنا الحضور اليوم بما نوفره من خدمات تعليمية متطورة لا تقل كفاءة وتطورا عن مثيلاتها بالخارج؛ حيث تعمل الجامعة على وضع خطط ومناهج وفق أحدث الأساليب العالمية؛ لتخريج جيل كفء ومتسلح بأحدث الخبرات تلبية لاحتياجات سوق العمل.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بهذا الصرح الكبير، الذي يؤكد أنّ الدولة تستثمر في بناء الإنسان، بجانب ضمان الأمن والأمان والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.

وقالت وزيرة الهجرة: "نعمل على الترويج لجهود الدولة المصرية بين كل الشرائح من علماء وخبراء وعمالة وأبناء الجيلين وكذلك الدارسين بالخارج".

وأكدت الوزيرة أنّ مصر تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات، ونسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج للنهضة التعليمية، بما يضمن احتضان الطلبة المصريين والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، وعدم شعور أبنائنا بالاغتراب أو تأثر الهوية المصرية.

وتابعت أنّ شباب الدارسين بالخارج قادمون من عدة دول حول العالم، لذلك فإننا حريصون على تعريفهم بجهود الدولة على الأصعدة كافة، لينقلوا بأنفسهم ما تشهده مصر من نهضة حقيقية لمصر الحديثة ونهضتها القوية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنّه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لاستقبال الراغبين من شباب الدارسين بالخارج للدراسة بالجامعات الأهلية التي تم إطلاقها.

وفي ختام حديثها، تقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لكل القائمين بالعمل على الانتهاء من هذا الصرح العملاق، حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة التي تليق بالدولة المصرية.

رئيس جامعة الجلالة: هيئة التدريس بالجامعة تضم 16 عضوًا من خبرائنا بالخارج

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، أنّ هناك 16 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خبرائنا بالخارج، وهو ما وصفه الوزيران بأنّه إضافة وإثراء لهذه الجامعات المصرية بجوار الخبراء الأكاديميين من الداخل.

خبير مصري بأمريكا يشارك في اللقاء ويثمن انضمام العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهيئة التدريس بالجامعات المصرية الجديدة

يذكر أنّ الدكتور أيمن مسلم أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة وأحد خبراء مصر بالخارج، شارك في الاجتماع، وتحدث عن انضمام العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهيئة التدريس بهذه الجامعات المصرية الجديدة.