إجراءات صرف معاش الطفل والمستفيدين

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ معاش الطفل يُمنح لفئة معينة من الأطفال، وهم "الأيتام، مجهولو الأب أو الأبوين، أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات"، ويشترط ألا يكون لهم مصدر دخل ثابت.

وحددت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، شروط استحقاق الطفل للمعاش، وهي كما يلي:

- يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

- تحدد القيمة وفقا لعدد الأطفال، إضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل من الأطفال المستفيدين من المعـاش.

- يشترط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط.

- ​يقدم طلب الحصول على المعاش كخدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون أسرة، و400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، يتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد، ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

وأضافت القباج، في بيان عنها، أنّ الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، إذ يصل الدعم الموجه للوجه القبلي لـ71% من إجمالي دعم البرنامج، بينما يصل إلى 24% للوجه البحري، و4% للقاهرة و2% لمدن القناة.

وأكدت أنّ إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات في السنوات الماضية، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وتابعت أنّ الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي، والعمل على استرداد أي أموال، ثم الحصول عليها دون وجه حق، وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين، وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الحكومية كافة.