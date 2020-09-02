استمرار صرف المعاشات لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه اليوم

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، في صرف معاشات شهر سبتمبر، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه، حيث أن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه، كانت بداية من أمس الثلاثاء 1 سبتمبر، ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء.

وتقسم المعاشات إلى شرائح، منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات، مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، حيث أن ومن كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه، قبل زيادة يوليو 2020، فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد "3 و6 سبتمبر"، ومن كانت معاشاتهم أكثر من ذلك، فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7و8 سبتمبر"، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.