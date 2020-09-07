اعتقال أكثر من 600 شخص خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الاثنين، اعتقال 633 شخصا بسبب الانتهاكات التى حدثت خلال المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، "أن المتظاهرين قاموا بأعمال استفزازية ضد قوات الشرطة ورجال الأمن".

وأوضحت أنه تم تنظيم 42 احتجاجا أمس في مختلف المدن البيلاروسية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام وضمان السلامة العامة.. مضيفة أن المتظاهرين خرجوا في احتجاجات غير مرخص لها وقاموا بأعمال استفزازية؛ ما دفع الشرطة إلى التحرك لحفظ الأمن.

وتشهد المدن البيلاروسية احتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة مناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتطالبه بترك السلطة.