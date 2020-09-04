رئيس اتحاد بيلاروسيا لليد يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، فلاديمير كونوبليف رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد، ويرافقه مدير الاتحاد البيلاروسي في زيارة للبلاد؛ للمشاركة في قرعة كاس العالم لليد، والتي ستقام غدا السبت، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهي النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

وأشرف أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا في نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزوري، وسامح عبدالباسط، على إنهاء إجراءات وصولهم على الطائرة التركية.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 للمرة الأولى في التاريخ، وهي النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

كانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت في بلدين، بينما تنظم القادمة في 3 دول ما يضع البلاد في تحدٍ جديد، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة.