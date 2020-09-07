نجل فؤاد المهندس: والدي كان حنونا ودمعته قريبة.. وكنت بأقوله "يا أستاذ"

قال محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن والده كان يعشق المسرح، ثم الإذاعة والتليفزيون، ثم السينما، "الأستاذ في البيت كان طيبًا جدًا وحنونًا وصارمًا جدًا، ولم يكن يحب اللون الرمادي، إما الأبيض أو الأسود، ودمعته كانت قريبة للغاية".

وأضاف "المهندس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن فؤاد المهندس كان شخصية كوميدية، ولم يكن يحب الخطأ أبدًا، لافتًا إلى أن غرفته التي احترقت بالكامل قبل وفاته بحوالي شهرين كانت "ملعبكة"، لكنها كانت منظمة من وجهة نظره، ولم يكن يحب أن يغير فيها، "كان عارف مكان القلم فين وكل حاجة فيها".

وتابع، أن "والده كان صارمًا في مواعيده، وكان أب حنين جدًا، ويحب أولاده، وقلبه عليهم، وهو علمنا معنى الرجولة والاعتماد على النفس ومواجهة المشكلات منذ الصغر، وطول عمري ما اعرفش أقوله غير يا أستاذ حتى بعد ما مات، وهو كان يحب أن يخرج النجوم ولم يكن يحب النجم الأوحد".

وأكد، أن والده هو من اكتشف الفنان عادل إمام والضيف أحمد، وكان مقتنعًا بهما للغاية، وتوقع لهما بمستقبل باهر في الكوميديا.