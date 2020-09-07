جامعة سوهاج تناقش مشروع تجهيز أول مركز للامتحانات الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا موسعا مع أعضاء مركز الاستشارات الهندسية والإنمائية بكلية الهندسة، وفريق عمل الإدارة الهندسية وشبكة المعلومات بالجامعة، لمناقشة مشروع تجهيز مركز للامتحانات الإلكترونية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم التكنولوجي، من خلال العمل على تطوير الخدمة التعليمية بداخلها، موضحا أنه تم تخصيص 5 قاعات لتنفيذ المشروع بالحرم الجامعي الجديد، لإجراء الامتحانات الالكترونية الموحدة لطلاب الكليات المختلفة.

وخُصصت 4 قاعات أسفل مدرج (1) بكلية التجارة، بالإضافة إلى قاعة أخرى بكلية الهندسة، وتتسع تلك القاعات لعدد 640 كابينة ستُجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وأصدر رئيس الجامعة تعليماته خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تجهيز قاعات الامتحانات الإلكترونية، وسرعة الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني، وإزالة كل العقبات التي من الممكن أن تعيق سرعة تنفيذ المشروع، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل خلال شهر ونصف.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات، والدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الالكترونية، والدكتور عاطف عبد الحافظ الاستشاري الإنشائي للجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الادارة الهندسية.