التليفزيون المصري يحتفي بذكرى ميلاد "الأستاذ": ورث خفة الدم عن والده

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا بمناسبة مرور 96 عامًا على ميلاد "الأستاذ" فؤاد المهندس.

وبحسب التقرير، وُلد "المهندس" في السادس من سبتمبر عام 1925 بحي العباسية، ونشأ في أسرة عاشقة للغة العربية، فوالده زكي المهندس الذي كان عالمًا في اللغة وعميدًا لكلية دار العلوم، ووكيلًا لمجمع اللغة العربية، وهو من لقنه عشق اللغة العربية وفن الإلقاء، وأورثه خفة الدم وسرعة البديهة.

ويذكر التقرير، أنه بعد إنهاء دراسته الثانوية، التحق فؤاد المهندس بكلية التجارة، وفي هذه المرحلة قرر أن يلتحق بفريق التمثيل الجامعي.

وكان لـ"المهندس" برنامج إذاعي اجتماعي يومي يُسمى "كلمتين وبس" عبر أثير إذاعة البرنامج العام منذ 1968، يسلط من خلاله الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان "سيد أفندي"، كما ترك كمًا كبيرًا من الأغاني في أفلامه ومسرحياته، وتميز في التليفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال، أشهرها "فوازير عمو فؤاد" في شهر رمضان والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، وكان جمهوره الأول فيها الأطفال بالثمانينيات والتسعينيات.

وقدم "الأستاذ" ما يقرب من 70 فيلمًا سينمائيًا، إلا انه أحب المسرح وقدم مسرحيات كثيرة للأطفال منها "هاله حبيبتي"، وغنى أغنيات للأطفال أشهرها "هنوا أبو الفصاد"، و"رايح أجيب الديب من ديله".