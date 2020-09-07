الأورمان تسلم 910 أجهزة تعويضية لغير القادرين في الدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية سلمت 910 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الدقهلية، في إطار خدماتها بالمجال الطبي، لمساعدة غير القادرين.

وأكد شعبان تسليم 771 جهازا تعويضيا، و139 سماعة طبية، وتحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، للوصول إلى الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وقال شعبان في بيان صحفي إن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما، بالتعاون مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل نواحي الحياة.

وأضاف أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر فى المناطق الأكثر احتياجا، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس جمعية الأورمان إلى أن الجمعية قدمت على مدار الأعوام السابقة 15 ألف و38 جهازا تعويضيا، و6 آلاف و840 سماعة طبية.