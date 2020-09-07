مبادرة سمع الأطفال: إجراء مسحات لـ670 ألف طفل عبر 1350 وحدة فحص

قال الدكتور أحمد مصطفى عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، إن المبادرة الرئاسية لعمل المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، جاءت فكرتها منذ سنة تقريبا، وكانت حلما لكل أطباء الأنف والأذن والسمعيات في مصر كلها، على أساس خلق جيل ليس لديه أي إعاقة سمعية.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية إكسترا نيوز، أن الإعاقة السمعية بالنسبة للعالم كله، هي رابع إعاقة على مستوى الانتشار، لكن عندما نكتشف الإعاقة السمعية في الشهر الأول، يعد في غاية الصعوبة.

وتابع أنه عندما يتم عمل مسح سمعي إلزامي للأطفال حديثي الولادة، يعتبر هذا إنجازا على أرض الواقع في مصر، لأن ذلك كان مستهدفا، بأن كل المواليد التي تولد في نفس السنة، يتم عمل الفحص لها، وهذه ليست مبادرة لمجرد سنة فقط، لكنها ستستمر دائما لكل الأطفال حديثي الولادة، مثل التطعيمات في الأسبوع الأول من الكشف على الغدة الدرقية، ويتجه الطفل حديث الولادة مع أسرته للوحدة الصحية التابع لها، لعمل الفحص السمعي الإلزامي، لاكتشاف الإصابة مبكرا، وعمل الإجراءات اللازمة.

وأكد إجراء مسحات لـ670 ألف طفل عبر 1350 وحدة فحص، وأن الكشف السمعي الإلزامي على الأطفال حديثي الولادة، يكون فى كل الوحدات الصحية التابعين لها، وتم إجراء الكشف على 816 ألف طفل، وتم إحالة 5700 طفل للمستشفيات المختصة لديهم مشاكل بالسمع.