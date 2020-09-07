مقالات العقاد النادرة عن الفنون الجميلة في إصدار جديد عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، كتاب "عباس محمود العقاد - مقالات نادرة عن الفنون الجميلة" جمع وتحقيق: علاء عبدالحميد.

ويعد الكتاب محاولة لتجميع كتابات المفكر والكاتب عباس محمود العقاد عن الفنون الجميلة؛ ما يفتح المجال أمام دراستها وتحليلها، لاستقراء تاريخ المشهد الفني المصري منذ بواكيره، ومحاولة فهم علاقة هذا التاريخ بشكل ممارسات الفن المعاصر الآن في مصر.

ويحتوي الكتاب على دراسة عن العقاد وعلاقته بالفنون الجميلة بقلم علاء عبدالحميد، بعدها ينقسم الكتاب إلى قسمين، أولهما يحتوي على ثلاثين مقالة نادرة كتبها العقاد عن الفنون الجميلة.

وثانيها يحتوي على ستة مقالات لكتاب آخرين عاصروا العقاد وكتبوا هذه المقالات كتعليق على فلسفاته الجمالية، ومنهم من دخل معه في سجالات فكرية حول الفن.

كما يحتوي الكتاب على فهرست ببليوجرافي لكتابات عباس محمود العقاد عن الفنون الجميلة، وذلك لإتاحة المعلومات للباحثين والمهتمين والراغبين في الاطلاع على كتابات العقاد المتصلة بالفنون الجميلة.

وعلاء عبدالحميد فنان بصري وكاتب، ولد عام 1986 في الدقهلية، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة -قسم النحت- جامعة حلوان عام 2008 كما حصل على درجة الماجستير في ممارسات الفن المعاصر من جامعة جنيف كلية الفنون والتصميم عام 2018.