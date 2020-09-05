رئيس هيئة الكتاب: الأوقاف تقدم خطابا مستنيرا يحترم العقل

بدأت، اليوم السبت، بمسجد النور بالعباسية، فعاليات دورة "فقه اللغة العربية"، التي تعقدها الوزارة لتنمية المهارات المتنوعة لدى الأئمة، وحاضر فيها الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، مدرس بكلية الآداب جامعة حلوان قسم اللغة العربية، وبحضور الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة، المساعد العلمي لمدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ طه محمد عبدالظاهر، مدير إدارة التدريب عن بُعد بالإدارة العامة للتدريب، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وخلال المحاضرة الأولى التي كانت بعنوان "التحليل الشفاهي"، أكد الدكتور هيثم الحاج، أن الأوقاف تقدم خطابًا مستنيرًا يحترم العقل ويرعى مقاصد الشرع الحنيف.

أما المحاضرة الثانية فكانت للدكتور أحمد بهي الدين بعنوان "طبيعة الشخصية المصرية"، حيث أكد خلالها أن الهوية المصرية قائمة على التسامح، واستيعاب الثقافات الأخرى وصهر هذه الثقافات المتنوعة في الشخصية الوطنية الأصيلة، كما أكد أن الجماعات المتطرفة لم تنجح في محاولات "الأدلجة" والذهاب بالشخصية المصرية إلى طريق الطائفية والفرقة ، وظلت شخصية مصر محتفظة بهويتها الأصيلة ذات الروافد المتنوعة.

من ناحية أخرى، وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية بشأن ضبط حسني عبدالقادر خطيب مكافأة بمحافظة المنيا متلبسًا بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء اختبار المذكور وإلغاء تصريحه، ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد.