انفوجراف.. «التعاون الدولي» تعلن قائمة القطاعات الممولة من اليابان

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن حجم وطبيعة مشروعاتها الممولة من جانب دولة اليابان ووكالة "جايكا" اليابانية في مصر، وذلك عبر رسم توضيحي، يشير إلى أبرز القطاعات التي تضم هذه المشروعات، وحجم التمويلات المدرجة بخطط التنفيذ.

الرسم التوضيحي الذي نشرته "الوزارة" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك - يشير إلى أن قيمة المشروعات بلغت 2 مليار دولار موزعة على 12 مشروعًا، استحوذ منها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على 726 مليون دولار، متصدراً القطاعات الاقتصادية الأخرى التي شملت أيضاً قطاع النقل بـ474 مليون دولار، وقطاع السياحة بـ460 مليوناً.

المرتبة الرابعة جاءت من نصيب قطاع التعليم والتعليم العالي بـ296 مليون دولار، وقطاع الري بـ54 مليون دولار، بينما تذيل قطاع الصحة قائمة القطاعات الممولة يابانياً بمبلغ 18.5 مليون دولار.

وتتفاوض حالياً وزارة التعاون الدولي، مع مؤسسات يابانية لتمويل مشروعات تنموية جديدة في العام المالي المقبل 2021-2022، ومن المقرر أن تستقبل الوزارة طلبات الوزارات المختلفة المتعلقة بالمشروعات المستهدف توفير الدعم الفني لها، وموافاة الجانب الياباني بها في الموعد المحدد، لدراستها واختيار المشروعات ذات الأولوية خلال العام المالي 2021-2022.