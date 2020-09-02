"التعاون الدولي" تحشد لتمويل منظومة "تحويل المخلفات"

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة، وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل المنظومة، لما لها من انعكاس إيجابى على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

"المشاط": لابد من توفير مصادر التمويل الميسرة

وأكدت «المشاط» أهمية المنظومة الجديدة، وتأثيرها الإيجابى على تنمية الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود. ودعت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بمشاركة وزارتى البيئة والتنمية المحلية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، والتوصل لأفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة للمنظومة ضمن استراتيجية الوزارة لسرد المشاركات الدولية، القائمة على ثلاثة محاور أساسية، هى المواطن، والمشروعات الجارية، والهدف، حيث تُعد المشاركات الهادفة القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل. من ناحيتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحويل المخلفات لطاقة إحدى آليات برنامج البنية التحتية للمنظومة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى ووقود بديل، وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن «مصر لديها خبرة إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية».