احتياطي النقد الأجنبي يسجل 38.3 مليار دولار

أعلن البنك المركزي قبل قليل زيادة طفيفة في صافي الاحتياطيات الدولية، وقال المركزي إن الاحتياطي سجل 38.366 مليار دولار دولار في نهاية أغسطس 2020، مقابل 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى.

ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.