"الطرق والكباري": بدء تطبيق "النقل الذكي" بالطرق السريعة أوائل 2021

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه سيجري بدء تطبيق نظام النقل الذكي على جميع الطرق السريعة أوائل 2021، موضحًا أنه جرى تحديد 17 طريقًا سريعًا على مستوى الجمهورية مبدئيًا سيشملها هذا المشروع، وأنه جرى اختيار 5 طرق في المرحلة الأولى وهي "طريق العين السخنة - وطريق الإسكندرية الصحراوي - طريق السويس - والدائري الإقليمي - طريق الواحات"، باعتبارها تشهد حركة مرور كثيفة، كما انتهت أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميًا، بجانب تحقيق السيطرة الأمنية على الطريق، مؤكدًا أن طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق جرى من خلالها مراعاة إنشاء وتنفيذ البنية اللازمة لتطبيق هذا النظام من كابلات وخلافه بالتزامن مع أعمال إنشاء كل طريق، بحيث يبدأ تطبيق نظام النقل الذكي عليها مباشرة بمجرد ضمها لمراحل مشروع نظام النقل الذكي.

وأضاف رئيس الطرق والكباري، أن نظام النقل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، سيقوم برصد أي مخالفات أو تجاوزات للقانون على الطرق من خلال شبكة الكاميرات التي تغطي الطريق، كما سيساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق بما سينعكس على حوادث الطرق الناتجة على سلوكيات السائقين، ومخطط يشمل كافة الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الهيئة تواصل العمل على الانتهاء من كافة المشروعات الجديدة للطرق، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

واجتمع اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمطالبتهم بضرورة تنفيذ مشروع النقل الذكي على الطرق السريعة لتقليل حوادث السيارات، وتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.