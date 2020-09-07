السيسي مكمل بأمر الشعب.. مصريون يدعمون الرئيس بهاشتاج جديد: كلنا معاك

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعى تدشين الهاشتاجات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية، لاستكمال خطة البناء والتنمية التي بدأت قبل 6 سنوات.

آخر هذه الهاشتاجات جاء بعنوان "#السيسي_مكمل_بأمر_الشعب"، والذى تم تدشينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم، ليؤكد عدد كبير من المواطنين دعمهم للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى، شهدت إنجازات ومشروعات قومية لم تحدث على مدار 40 عامًا، مؤكدين أنه انتقل بمصر إلى بر الأمان بعد محاولات الجماعة الإرهابية النيل منها.

وقال محمد قاسم: "إحنا معاك وفي ظهرك ياريس وعارف إنك مش فارق معاك المنصب قد ما أنت عاوز تخلي مصر دولة متقدمة ومحترمة وشعبها يعيش في أحسن حال، كل الدعم ياريس كمل إنجازاتك واللي شايف عكس كدا يبقي اعمي العين والقلب كل الثقة فيك ياأحسن رئيس في مصر".

في حين قال خالد محي: "كفاية نورك علينا ياريسنا ،الواحد لما يبص في وشك يشبع"، وقالت هدى الدالى:" كمل مشوارك دي السكة لسها في اولها".

وشهد الهاشتاج إقبالا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلنين دعمهم للرئيس والدولة المصرية لاستمرار عملية التنمية، ومواجهة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية.