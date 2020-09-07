  الرئيس السيسي يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجري بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

ووفقا للمادة الثانية من القانون، تقسم مصر إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.