من الوردة والنضارة إلى مخالفات البناء.. مبروك عطية "بطل التريند"

على عكس الأساليب التقليدية التي اتبعها علماء الدين الإسلامي، يظهرالدكتور مبروك عطية، بشكل مختلف عن بعض الدعاة الآخرين، والذي يحظى بقبول عند ‏جمهور الوطن العربي، بسبب بساطة أسلوبه والفكاهة في حديثه.

وظهر مبروك عطية في أكثر من مرة في صدارة محركات البحث على الانترنت، لأسباب مختلفة ومتنوعة.

"النظارة والوردة" في جميع المناسبات

يطل دائمًا على المشاهدين وهو يرتدي النظارة ويحمل في يده وردة حمراء، وعلق على ذلك، قائلاً: "بالنسبة للوردة، فإنني أظهر بها لأنها تعبر عن أن الدين الإسلامي دين ورود، وجنات، واللي مش هيعرف إن الدنيا جنة، مش هيشوف جنة الآخرة إلا بعد مدة طويلة أوي".

وأكمل"عطية"، "بالنسبة لسر ارتدائي النظارة، بسبب عملية جراحية فاشلة في إحدي عيني، واللي هيوريك الوردة دي علشان يسعدك مستحيل يطلع عليك كده عشان يوريك عينه اللي ضيعها طبيب مهمل ويسيئك، ومن ثم اضطررت لإخفائها، حتى لا ترى في يدي شيئا يسرك، وترى في وجهي شيئًا يؤلمك".

تقليد المشاهير والجماهير لمبروك عطية علي التيك توك

واتسمت ردود الدكتور مبروك عطية على المتصلين بشيء من خفة الظل لتوصيل المعني، والتي جعلت منه نجمًا لامعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة انتشار الفيديوهات المقتبسة من حلقات برنامجه وقيام بعض المشاهير بتقليده عبر صفحاتهم الرسمية على منصات السوشيال ميديا.

وأبرز المقلدين له كان الفنان أحمد زاهر، وظهر في مقطع فيديو عبر "تيك توك"، برفقة ابنته ليلى، وهو يجيب عن سؤال متصلة تم طلاقها ولا تود لزوجها أن يرى ابنه، قائلا لها بجملته الشهيرة "هتدخلي النار على طول مع أبوجهل".

وقلده الطفل ياسين أمير ابن شقيقة أنغام، في أحد الفيديوهات التي كان الشيخ يجيب فيها عن سؤال إحدى المتصلات، واختار ياسين أن يقلد ملابس الشيخ أيضًا ويمسك بالورود مثله تماماً.

وفى رده على المقلدين، قال مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" أنه شاهد جميع الفيديوهات التى تقلد أداءه، بمن فيهم الفنان أحمد زاهر والأطفال الصغيرة، وأنا أترك الألف زاوية اللي فيها غضب وتهكم، وأنظر إليهم من زاوية واحدة، وهي أنه لو لم يكن يحبني ما التفت إليّ من قريب ولا من بعيد فأشكره، وممكن من يقلدني يكون أكثر تأثيرًا في الناس في نقل العلم، فأسأل الله أن ينفع بهم كفرع إن كان الأصل قد نفع.

مبروك عطية: عايز ترضي ربنا "متبنيش مخالف يا حبيبي"

وأكد الدكتور مبروك عطية أنه لم يصرح من قريب أو من بعيد بشيء يخص قانون التصالح، وما نسب له من تصريحات فهو عين الباطل، مؤكداً تحريف الإعلام الإخواني بما نسب له، لتثير كل هذا اللغط القائم.

وتابع قائلاً: "المسألة مبقتش قص ولزق من الإعلام الإخواني، المسألة بقت قضية عقل غايب عند كتير من الناس، أنا لا قلت قانون ولا تصالح أنا قلت القانون "كنترول" وهو دين لأن الدين يقول: "خذ العفو وأمر بالعرف".

وأشار إلى أن النظام منهج حياة المسلمين، وقبل بدء طرح القانون ويثار المسألة منذ 40 سنة، وأنا أقول على مختلف الشاشات إن البناء على الأراضي الزراعية خراب بالأسلوب الميسر، وأن البناء على الأراضي جريمة وتتسبب في قتل النبات.