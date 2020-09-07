10 معلومات عن "النقل الذكي" بعد مطالبة الرئيس بسرعة تنفيذه

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بسرعة تنفيذ مشروع النقل الذكى على الطرق السريعة، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتقليل حوادث الطرق، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وترصد "الوطن" في 10 معلومات عن مشروع نظام النقل الذكي.. وهي كالتالي:

1- إنشاء غرفة تحكم مركزي لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة بمختلف محافظات الجمهورية.

2- إحداث نظام للكشف عن الطقس وحالة الجو والتقلبات المناخية.

3- مكالمات الطوارئ في حال وقوف أي حادثة على إحدى الطرق السريعة للتدخل السريع.

4- سيجري تطبيق نظام "النقل الذكي" على جميع الطرق الرئيسية السريعة على مراحل متعددة.

5- تواجد نقطة تحصيل إلكتروني للرسوم على الطرق.

6- إحداث أنظمة للتعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة.

7- مراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزي.

8- وضع لوحات إرشادية إلكترونية على جميع الطرق التي تعمل بنظام “النقل الذكي”.

9- وضع نقطة مراقبة الطريق لكل طريق سريع ضمن مراحل مشروع تنفيذ “النقل الذكي”.

10- الكشف التلقائي عن الحوادث وتحديد السرعات الزائدة.