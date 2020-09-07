الفقي: الاحتياطي ارتفع رغم سداد 12 مليار دولار ديون الفترة الماضية

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، دليل على صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تغطية احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، وسداد التزامات مصر من أقساط الدين.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لم تتأخر يوم واحد في سداد ديونها، حيث في الشهور التسعة الماضية، أي من يونيو 2019 وحتى مارس 2020، مصر سددت 12.7 مليار دولار أقساط ديون خارجية، ورغم ذلك الاحتياطي النقدي مازال يرتفع، وهذا هام ويبعث بالطمأنينة.

وأوضح أن عدد أعضاء الدول في صندوق النقدي الدولي 189 دولة، منهم 89 دولة، ليسوا لديهم احتياطيات ذهب على الإطلاق، لافتا إلى أن دول في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، تعاني من انخفاض الاحتياطي النقدي لديها، بسبب جائحة فيروس كورونا.