وزيرة التضامن: نقود مبادرة لتوعية سكان "الأسمرات" بخطورة المخدرات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حي الأسمرات نُقل إليه مواطنين من مناطق عشوائية، والوزارة تعمل على توعية السكان الجدد بخطورة تعاطي المخدرات، نظرًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في المواطنين، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن المخدرات لا تضر بالشخص فقط لكنه ينتقل إلى الأسرة ويُضعف اقتصاد الدولة، موضحة أن الحملة التي تجوب حي الأسمرات تقدم توعية المواطنين وخدمات علاج وتأهيل نفسي.

وتابعت: "الوزارة تُقدم فرصا لمتعاطي المخدرات للحصول على وظائف ودعم مالي للدمج في المجتمع بعد التعافي".