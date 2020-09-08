توجيهات بالانتهاء من مشروعات دمياط فى التوقيتات المحددة

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة دمياط، للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، سعياً لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات الحيوية.

وخلال اجتماع «مدبولى»، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ جرت متابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى المحافظة. وعرضت محافظ دمياط الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، التى تم الانتهاء منها، بجانب ما يتعلق بموقف التصالح فى مخالفات البناء، والتعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2020 وصلت قيمته إلى 297.855 مليون جنيه.

وحول مشروعات الإسكان بالمحافظة، أوضحت «عوض» أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه، مضيفة أنه يتم تنفيذ 18 مشروعاً فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضاً، وأخيراً تنفيذ مشروعات لتطوير 7 مناطق غير المخططة بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه.