وزيرة التضامن تكشف تفاصيل "فرصة": توقف بسبب كورونا وعاود للعمل

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك برنامج بالوزارة يُسمى "فرصة" طُرح من أجل إيجاد فرصة عمل للمواطنين القادرين على العمل وليس أمامهم فرصة للعمل بالإضافة إلى تدريب العمالة غير المنتظمة للعمل في القطاع الخاص من مصانع وشركات ليكونوا قوى عاملة في المستقبل.

وقالت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، إنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" توقف برنامج فرصة عن العمل، لعدم قدرة القائمين عليه على النزول الميداني للكشف عن الحالات وعدم القدرة على البحث الاجتماعي للكشف عن المستفيدين من عدمهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج "فرصة" عاد مرة أخرى للعمل، بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر، حيث يقوم على تقديم المساعدة للفئات المذكورة، من خلال الأصل الإنتاجي كتربية الدواجن والمعدات الأخرى أو مكنة خياطة أو مكنة عمل فيشار ويكون بقرض بفائدة إدارية لا تتخطى الـ5% أو أن يُعاود الشخص إرجاع المبلغ المقترض مرة أخرى كاملًا، وهناك من يقدم اليهم الدعم الكامل نظرًا لحالتهم الاقتصادية.